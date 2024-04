Hospital de Campanha para casos de dengue alaga durante chuva forte em BH

Alto contraste

O Hospital de Campanha para casos de dengue da região norte de Belo Horizonte alagou durante a forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste sábado (23). A estrutura fica localizada dentro da área da Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, no bairro Novo Aarão Reis.

Cerca de 45 pessoas estavam no local no momento, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Vídeos gravados por testemunhas mostram o chão da unidade tomado pela água. Segundo a prefeitura, o atendimento não foi suspenso e não houve perda de medicamento. Dois pacientes precisaram ser trocados de leito para que a água fosse drenada, mas já retornaram às macas iniciais.

Denunciantes relataram à reportagem que a água que invadiu o local tinha forte odor. “Não procede a informação de que a infiltração se trata de esgoto. A água foi proveniente da chuva”, refutou a prefeitura.

“Com relação aos reparos para evitar alagamentos, foram instalados canos para drenagem da água. Mas, com o alto volume de chuva, os equipamentos não foram suficientes. A medida será reforçada e se necessário, novas estratégias serão adotadas”, completou o comunicado do município.

O Hospital de Campanha foi inaugurado no dia 1º de março deste ano, com 40 leitos dedicados à hidratação venosa de pacientes que precisam ficar internados. A unidade foi criada para atender o aumento de atendimento para pessoas com sintomas de dengue, zika e chikungunya.

Na última quarta-feira (20), outro temporal derrubou postes na região. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido, mas um gerador evitou a suspensão das atividades no Hospital de Campanha.

Segundo a Defesa Civil Municipal, Belo Horizonte deve receber até 100 milímetros de chuva até esta segunda-feira (25). O volume representa mais de 50% do esperado para todo o mês.

A cidade está em alerta. A prefeitura montou uma força-tarefa para conter eventuais problemas. Servidores de diferentes áreas ficarão de plantão no fim de semana para adoção de medidas de prevenção e reparos.