Assista à entrevista do criador do E-farsas no programa CBN Noite Total!

Gilmar Lopes, autor do livro Caçador de Mentiras, falou ao vivo no programa CBN Noite Total sobre fake news e coaches motivacionais picaretas! Assista na íntegra!

No dia 5 de abril de 2024, o criador do site E-farsas Gilmar Lopes foi um dos convidados do programa CBN Noite Total para falar sobre o lançamento do seu livro Caçador de Mentiras. Lopes contou algumas das histórias motivacionais desmentidas em seu livro, além de mostrar algumas características das fake news que se espalham pela web.

Para assistir à participação de Gilmar Lopes no programa, clique no player abaixo (a entrevista começa em 1h40 do vídeo):

Apresentado por Tania Morales, o programa CBN Noite Total vai ao ar todas as noites com informação, entretenimento e entrevistas com personalidades.

Muito obrigado à rádio CBN, pelo convite e a todos pela audiência!

