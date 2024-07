Forças de segurança atuam em combate ao crime organizado nas eleições da Paraíba A influência do tráfico de drogas e do crime organizado no processo eleitoral da Paraíba é um dos principais desafios das autoridades...

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (Foto: Reprodução/Google Street View)

A influência do tráfico de drogas e do crime organizado no processo eleitoral da Paraíba é um dos principais desafios das autoridades paraibanas, revelou o Procurador Regional do Ministério Público Eleitoral (MPE), Renan Paes Félix.

De acordo com o procurador do MPE, é fundamental garantir a segurança de eleitores e demais participantes do cenário eleitoral. “O objetivo principal do Ministério Público Eleitoral é assegurar que as eleições ocorram de forma livre, independente, com o eleitor fazendo a sua escolha de forma devidamente informada, com liberdade, sem ameaça, sem assédio de qualquer tipo.”, afirmou em entrevista para o Correio Debate, da Rádio Correio 98.3 FM.

Renan Paes também afirmou que a ação busca combater o abuso de poder político e econômico nas gestões municipais, além da atuação de facções criminosas que possam estar ameaçando comunidades, impedindo determinados candidatos de acessarem esses locais para realizar sua campanha política. “Nós, como Estado, não podemos admitir que isso aconteça e devemos atuar em conjunto para que o eleitor tenha a sua liberdade de escolha.”

Ainda de acordo com o procurador, este combate demanda a atuação de diversos órgãos. “A Polícia Militar, no policiamento ostensivo e na segurança na rua. As Polícias Federal, Civil e o Ministério Público, com as investigações e o levantamento de informações de inteligência para atuar nos municípios onde há essa atuação de facções”, reiterou.

