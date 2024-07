Capitão do Corpo de Bombeiros: denunciado por desvio de doações O capitão do Corpo de Bombeiros que foi preso em flagrante no final de maio deste ano, em Curitiba, suspeito de desviar doações feitas... Ric|Do R7 23/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h13 ) ‌



Capitão do Corpo de Bombeiros preso por desvio de doações é denunciado pelo MPPR

O capitão do Corpo de Bombeiros que foi preso em flagrante no final de maio deste ano, em Curitiba, suspeito de desviar doações feitas à Defesa Civil, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR). A denúncia criminal por peculato foi feita à Justiça pelo Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que divulgou a informação nesta terça-feira (23).

