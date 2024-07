Chocante: Mulher joga soda cáustica no marido por ciúmes O Boa da Pan desta terça-feira (16) repercute o caso da mulher que jogou soda cáustica no órgão genital do marido, em Uruaçu, no...

Caso da mulher que jogou soda cáustica no marido é destaque no Boa da Pan

O Boa da Pan desta terça-feira (16) repercute o caso da mulher que jogou soda cáustica no órgão genital do marido, em Uruaçu, no Norte de Goiás. De acordo com as investigações, o crime foi motivado pelo ciúmes da mulher, que desconfiava de uma suposta traição. A vítima sofreu queimaduras graves e deformações no corpo. A mulher foi presa.

