Grupo que vazou dados de 120 milhões de brasileiros agia no Paraná

Investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) apontou que metade dos brasileiros tiveram dados acessados e, possivelmente, vendidos pelo grupo criminoso conhecido como “Call Center do Crime”. Essa organização também atuava no Paraná.

Saiba mais sobre essa investigação alarmante e suas implicações no site do nosso parceiro Ric.

