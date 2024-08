Investigação Avança: Caixa-Preta do Avião de Vinhedo em Análise A caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo, na sexta-feira (9), chegou em Brasília, neste sábado (10), e... Ric|Do R7 10/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 18h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caixa-preta de avião que caiu em Vinhedo está em análise; veja imagens

A caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo, na sexta-feira (9), chegou em Brasília, neste sábado (10), e já estão sendo analisadas por equipes do Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (LABDATA), do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caixa-preta de avião que caiu em Vinhedo está em análise; veja imagens

• Queda de avião: vídeo mostra menino e cachorrinha juntos horas antes de tragédia

• Investigação será aberta para apurar responsabilidade da Voepass na queda de avião