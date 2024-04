Vice-líder do governo deixa cargo na Câmara por divergência sobre invasões do MST Victor Linhalis é favorável ao endurecimento das regras para preservar direitos dos agricultores.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 23/04/2024 - 09h33 (Atualizado em 23/04/2024 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share