Por que Frozen é um fenômeno de sucesso? Descubra os segredos por trás do filme ‘Let it Go, Let it Go’. Se ao ouvir essa frase você começou a cantarolar, provavelmente você conhece o filme Frozen, não é mesmo?...

Alto contraste

A+

A-

‘Let it Go, Let it Go’. Se ao ouvir essa frase você começou a cantarolar, provavelmente você conhece o filme Frozen, não é mesmo? Este filme não é apenas um sucesso entre crianças, adultos também se encantam com ele. Frozen vai além de uma simples canção emblemática e uma história de princesa, ele inclui diversos elementos que explicam sua grande popularidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Continua após a publicidade

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais



• Por que Frozen faz tanto sucesso? Psicologia explica o motivo

• Dinheiro emprestado: 4 técnicas usadas pelos milionários para fugir dessa situação

• Os poderes da valeriana: conheça as muitas propriedades dessa planta



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.