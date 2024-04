Brasil se manifesta sobre os ataques ao Irã e pede esforços para evitar uma escalada

Alto contraste

Mauro Vieira (Agência Senado)

O ministro de relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, participou nesta sexta-feira (19) de uma reunião bilateral com o chanceler do Irã, Hossein Amir-Abdollahian. Após o encontro, o Itamaraty divulgou uma nota com a posição do país sobre os ataques sofridos pelo Irã na quinta-feira (18).

Embora o clima tenso e apreensivo tenha tomado conta do Oriente Médio, a conversa entre Mauro Vieira e Hossein Amir-Abdollahian foi cordial e “sem estresse”.

Na quinta, Mauro Vieira defendeu na ONU que a entidade reconheça a Palestina como um Estado e aprove o status de membro pleno.

Leia a nota na íntegra

“O Brasil continua a acompanhar, com grave preocupação, episódios da escalada de tensões entre o Irã e Israel, desta vez com o relato de explosões na cidade iraniana de Isfahan.

O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada.

Esse apelo foi transmitido diretamente pelo Ministro Mauro Vieira ao chanceler do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, em encontro bilateral ocorrido hoje na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York.”





