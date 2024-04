Ele também é flamenguista!

Alto contraste

A+

A-

Tire aquela imagem da sua mente de que embaixador é intocável e sério. Há três anos no Brasil, o chefe de missão Lim Kimo, certamente, foi um dos pioneiros dessa quebra de paradigma na era digital. O embaixador Lim é muito simpático. Tem sorriso fácil para quem se aproxima e faz questão de ressaltar o amor que sente pelo nosso país.

Pode-se até dizer que é mais brasileiro que muitos de nós. Ama a nossa cultura! Certa vez, em uma conversa, o embaixador Lim Kimo explicou que adora música brasileira porque, com ela, aprende o nosso idioma. Convenhamos: está aprendendo muito bem!

Já é conhecido por cantar sertanejo, adora ópera e rock também.

Ir ao Rio de Janeiro foi mais um programa de suas paixões. Parou no Samba do Trabalhador, na Vila Isabel. A casa estava lotada! Na própria rede social, registrou o momento e disse: “Samba me dá alegria! Me faz feliz!”

Continua após a publicidade

Agora, para completar, sabe qual o time do coração? Um deles, Flamengo! Mas também se rende ao Botafogo, Fluminense, São Paulo, Bahia...





Continua após a publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.