Embaixadores de países da União europeia recebem jornalistas e aguardam conclusão de acordo comercial com Mercosul O assunto foi discutido em um café da manhã, com jornalistas, na embaixada da Eslováquia

Alto contraste

A+

A-

Representantes diplomáticos da República Tcheca, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, Chipre, Malta e Polônia

Na próxima semana, uma delegação de negociação da União Europeia chegará ao Brasil. Mais especificamente o negociador-chefe, Rupert Schleglemilch. Serão dez dias onde visitará as capitais também da Argentina, Paraguai e Uruguai. O motivo está direcionado à baixa velocidade nas negociações do possível acordo comercial entre os blocos econonômicos, que antecedem as eleições para o Parlamento Europeu, em 9 de junho.

O itinerário de Schleglemilch incluirá reuniões com autoridades, líderes empresariais, sindicatos, câmaras de comércio e agricultura para manter as discussões técnicas atuais entre os especialistas.

Porém, a negociação que se arrasta há mais de duas décadas pode demorar ainda um pouco mais. Apesar dos esforços para aproximar posições, a UE ainda não consegue fechar o acordo. Persistem desafios para encontrar uma linguagem aceitável entre todos. Principalmente, nos elementos que a União Europeia considerada essenciais para a conclusão. Em particular, a implementação do Regulamento da UE sobre desmatamento e a inclusão do Acordo de Paris, que trata sobre a redução de gases de efeito estufa.

O fechamento desse acordo poderia movimentar a economia sul americana. Ao levarmos em consideração a realidade que vivem hoje os 27 países membros do bloco europeu. Alguns deles, como República Tcheca e Hungria exportam mais de 80% da produção realizada. Muitos, tiveram aumento significativo no desenvolvimento econômico e no PIB.

Publicidade

Expectativa dos países mais “novos” no bloco

Mesmo tendo entrado há vinte anos na União Europeia, Hungria, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Chipre, Malta e Polônia são os mais novos do bloco econômico. Em Brasília, sete embaixadores e representantes diplomáticos, estiveram em um café da manhã para jornalistas, organizado na embaixada da Eslováquia.

Publicidade

Os representantes falaram dos benefícios gerados aos cidadãos depois desse intercâmbio no próprio continente. Igualdade de direitos, facilitação para empregos, estudos e movimentação da economia. Eles estão decididos a atuar ainda mais na América Latina e no Brasil. Querem estimular o investimento em energia verde e indústria aérea.

“É importante entender que Brasil não e só SP E RJ. O Brasil tem 27 unidades federativas. Para a Eslovênia, um país com 2 milhões habitantes, é mais fácil fazer negociação com estados pequenos. O acesso é mais fácil. É mais fácil para nossas empresas começar”, disse Mateja Kraĉun, Embaixadora da Eslovênia.

Publicidade

A União Europeia conta com 500 milhões habitantes no grupo. Todos os Estados membros são considerados iguais, pois têm voto no Conselho da União Europeia. A Hungria vai assumir a presidência desse Conselho no segundo semestre e diz que pretende lutar pela ampliação do número de membros no bloco.

“Sem acabar com a guerra da Ucrânia vai ser difícil. Temos que resolver a questão da Ucrânia o quanto antes. Esse alargamento institucional tem que ser preparado, passará para 30 ou 35 membros. A Ucrânia tem uma agricultura gigantesca e isso pode mudar a UE profundamente”, disse Miklós Tomás Halma, Embaixador Hungria.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.