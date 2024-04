Estados Unidos promovem mostra fotográfica gratuita em Brasília

Alto contraste

Abertura da exposição “Raízes Entrelaçadas: 200 Anos de Amizade Transformando o Futuro” (Embaixada dos EUA/Divulgação)

O público em Brasília terá acesso até o dia 10 de junho à exposição “Raízes Entrelaçadas: 200 Anos de Amizade Transformando o Futuro”, promovida pela Embaixada dos Estados Unidos. Em comemoração ao bicentenário diplomático, 35 fotografias revelam ações feitas ao longo dos anos com temas ligados à democracia, liberdade, direitos humanos, economia sustentável e combate às mudanças climáticas.

A curadoria da exposição é assinada pelo professor e coordenador de fotografia do Senac-SP, João Kulcsár. Além de Brasília, a mostra itinerante passará por mais de 20 cidades até novembro de 2025.

“O título desta exposição, ‘Raízes entrelaçadas,’ descreve com propriedade o relacionamento entre nossos dois países. Como as raízes de uma árvore poderosa, os laços em camadas e interconectados entre nossas nações se aprofundam na história, na cultura e nas experiências compartilhadas. Elas também apoiam o crescimento de nosso relacionamento, à medida que formamos novas conexões e exploramos diferentes maneiras de colaborar em desafios antigos e emergentes. Cada fio dessa intrincada rede representa laços diplomáticos, conexões comerciais, intercâmbios culturais e inúmeros relacionamentos pessoais entre cidadãos”, destacou Kimberly Kelly, ministra-conselheira da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, no evento de abertura da exposição.

Serviço:

Exposição Raízes Entrelaçadas: 200 anos de amizade transformando o futuro

Local:

Casa Thomas Jefferson - Unidade Asa Sul

Data:

De 10 de abril a 4 de maio de 2024

Horário de funcionamento:

De 8h até 19h, de segunda a sexta-feira, e 8h às 12h aos sábados

Local:

Casa Thomas Jefferson - Unidade Asa Norte

Data:

De 13 de maio a 8 de junho de 2024

Horário de funcionamento:

De 8h até 19h, de segunda a sexta-feira, e 8h às 12h aos sábados

