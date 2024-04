Pela primeira vez, alunos da rede pública de ensino visitam a Embaixada da Bélgica A experiência funciona como um mergulho cultural a alunos de baixa renda do Distrito Federal

Estudantes e diplomatas juntos na Embaixada da Bélgica (Embaixada da Bélgica)

Vinte e oito alunos da rede pública, do Distrito Federal, tiveram um dia diferente. Visitaram a Embaixada da Bélgica e aprenderam mais sobre a cultura e história daquele país.

Eles saíram do Riacho Fundo I e seguiram para o centro de Brasília, onde fica a embaixada. Um percurso de, aproximadamente, 20 km. Falamos de alunos que, nem sempre, têm ou tiveram a oportunidade de conhecer a capital federal onde moram. As crianças, com idade entre 10 e 12 anos, foram recebidas pelo chefe de missão, embaixador Peter Claes.

Brincaram de caça ao tesouro, com personagens em quadrinhos europeus; assistiram apresentações, em vídeo, sobre a Bélgica; lancharam; e aprenderam sobre diplomacia. Os alunos ficaram muito curiosos e fizeram diversas perguntas.

Daqui a alguns dias, os papéis vão se inverter. O embaixador é quem vai conhecer a escola onde as crianças estudam.

O passeio fez parte do projeto “Embaixada de portas abertas”, que visa estimular em estudantes da educação primária o aprendizado de história, geografia, cultura e línguas estrangeiras. Ao mesmo tempo, possibilita um intercâmbio cultural entre os envolvidos.





