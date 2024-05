Programação diversificada para celebrar aniversário da União Europeia

Alto contraste

Festival União Europeia, em Brasília (Instagram @uenobrasil/Instagram União Europeia no Brasil)

A partir de hoje, (sábado 4 de maio), até o dia 22, vinte embaixadas e institutos culturais, como de costume, promoverão uma diversidade de eventos gratuitos à população de Brasília. A maioria gratuita. O objetivo é divulgar a cultura europeia e a cooperação Brasil-Europa.

Quem participar, poderá assistir concerto de jazz, mostras fotográficas e de cinema, aula de culinária, apresentações de dança e até corrida de rua. Certas atividades contarão com a participação de artistas membros das comunidades estrangeiras.

O tema escolhido para este ano é meio ambiente. A realização é da EUNIC Brasil, grupo formado pelas organizações culturais europeias, com apoio da Delegação da União Europeia no Brasil.

“A EUNIC escolheu a temática do meio ambiente como foco central do evento por ser de extrema importância no contexto mundial e está entre as prioridades da União Europeia, especialmente no que diz respeito às questões climáticas”, destaca a presidente da EUNIC Brasília, Dinah Opoczynski, adida cultural da Embaixada da Bélgica.

“O tema reflete a crescente preocupação global com o meio ambiente. Tanto o Brasil como a União Europeia prosseguem com muitas novas iniciativas políticas na área da proteção ambiental, da biodiversidade e da luta contra as mudanças climáticas e unem forças para serem mais eficazes”, ressalta a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

Para ter acesso à programação completa, acesse aqui .

