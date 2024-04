Reino Unido anuncia novos projetos de clima no Brasil O país já comprometeu mais de R$ 3 bilhões no Brasil e pretende ajudar na transição para uma economia de baixo carbono

A Embaixada do Reino Unido e três ministérios britânicos, juntamente com a Secretaria Nacional de Bioeconomia do Brasil, anunciaram esta semana, o estabelecimento de oito novas parcerias estratégicas na área de clima e meio ambiente.

Por meio do Financiamento Internacional para o Clima (ICF), o país já investiu £ 510 milhões (mais de R$ 3 bilhões) e se tornou um dos principais financiadores deste campo no Brasil.

O evento celebrou, também, um ano da Parceria Reino Unido-Brasil para um Crescimento Verde e Inclusivo, lançada em 2023. A Parceria inclui compartilhamento de conhecimentos, colaboração política, apoio a programas de desenvolvimento sustentável e de transição energética, apoio nas áreas de ciência e na área comercial.

“Reino Unido e Brasil compartilham a visão de que a mudança do clima agrava desigualdades e que a transição ecológica traz grandes oportunidades de desenvolvimento econômico, mas precisa, ao mesmo tempo, reduzir a pobreza e ser justa. O Reino Unido foi a primeira grande economia a reduzir para metade as suas emissões ao mesmo tempo, em que aumentou a sua economia em 79%”, afirmou a Embaixadora Britânica no Brasil, Stephanie Al-Qaq.

As oito parcerias anunciadas fazem parte do UK PACT, um dos programas implementados pelo Reino Unido no Brasil. São elas:

- Apoio ao Ministério da Fazenda na construção do novo Plano de Transição Ecológica;

- Apoio ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima na estruturação da nova Estratégia Brasileira de Bioeconomia;

- Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Rural e o Ministério da Fazenda na revisão dos critérios de sustentabilidade do Plano Safra;

- Apoio ao Ministério da Ciência e Tecnologia na construção de um pipeline de investimentos verdes, considerando seu estudo de Avaliação das Necessidades Tecnológicas.

- Apoio à Caixa na mobilização de investimentos verdes para o Brasil;

- Apoio ao BNDES na mobilização de investimentos verdes para o Brasil;

- Apoio ao Estado de Minas Gerais na mobilização de investimentos verdes para implementar suas metas do Plano de Ação Climática;

O Reino Unido é o segundo maior parceiro do Brasil em cooperação científica, o que demonstra, mais uma vez, o desejo de viabilizar e facilitar o desenvolvimento de soluções e recursos para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no Brasil.

"Queremos uma parceria baseada no respeito, que impulsione mutuamente nossas prioridades nacionais e que seja concreta. Menos de um ano depois de lançarmos a parceria já estamos entregando resultados concretos e queremos fazer muito mais”, ressaltou a embaixadora britânica.

Um desses exemplos é o Diálogo COP-COP, onde Reino Unido compartilha com o Brasil a experiência e as lições aprendidas ao ter sediado a COP26 em 2021 e quer continuar a cooperação na preparação para a COP30. Além disso, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), o governo britânico vai apoiar a sociedade civil brasileira a se preparar para o evento através diálogos internacionais.

Mais informações sobre o apoio do Reino Unido ao Brasil na área de clima em:

https://www.gov.uk/government/news/icf-brazil

