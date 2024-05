1/3 dos carros vendidos no mundo é Chinês: veja os números Modelo feitos no mercado chinês já representam 33% das vendas de veículos no mercado global

Alto contraste

A+

A-

BYD Dolphin BYD Dolphin

Em 2008, em um primeiro momento de expansão para outros mercados, os carros chineses chegaram a uma participação de 13,7%. Após 15 anos, muita coisa mudou e hoje os carros feitos na China já representam 33% das vendas de carro no mercado global.

Ora 03 ou BYD Dolphin por R$ 150 mil: COMPARATIVO COMPLETO - qual você compraria? Veja o vídeo!

Com domínio das novas tecnologias como os carros híbridos e elétricos, os chineses marcam território e em muitos casos lideram mercados além do seu vasto território. Segundo o secretário do China Passenger Car Association (CPCA), que reúne as associações de fabricantes, Cui Dongshu, só no mês de março desse ano 8,15 milhões de unidades de carros chinese foram exportados para outros países.

News Motor_https://newsmotor.com.br/gwm-haval-h6-2025-ganha-novo-design-e-pacote-tecnologico-mais-completo/

Marcas como BYD, Great Wall Motors, Chery e Geely são as campeões de presença internacional. A BYD inclusive lidera as vendas de elétricos no Brasil, tem avançado na América Latina e agora pretende chegar aos Estados Unidos. Embora a maior marca do mundo em vendas seja a Toyota seguida pela Volkswagen e Hyundai, a BYD é a marca que mais cresce no mercado mundial e até se prepara para alçar novos voos segmentando seus produtos como a marca de luxo Denza e também a Yangwang.

News Motor_https://newsmotor.com.br/xiii-forma-de-fechar-capo-indicada-no-manual-amassa-o-byd-song-plus/

DNA chinês

Isso sem falar nos carros cujo projeto é chinês ainda que sejam fabricados no Brasil. É o carro do Chevrolet Onix e Tracker cujo desenvolvimento foi todo feito na China, a linha atual de SUVs da Volvo incluindo o novo EX30 que será lançado no Brasil em alguns dias, a picape Fiat Titano (cujo projeto é a Changan Kaicene F70, que deu origem à Peugeot Landtrek e por sua vez foi rebatizada como Titano), Ford Territory e também os SUVs da Caoa Chery como Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 foram desenvolvidos na China.