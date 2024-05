Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil Descubra tudo sobre a motorização, itens de série, consumo e preços do compacto

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

O Fiat Argo foi símbolo de uma renovação na linha Fiat em 2017. Aposentou o Argo, o Punto e acelerou o fim do Uno em uma trajetória descendente. O Argo tem inúmeras versões e embora hoje a Fiat esteja mais concentrada no Pulse e no Fastback, a Stellantis sabe que há clientes que querem só um carro compacto sem pedal de embreagem. Com isso testamos o Fiat Argo 1.3 Drive automático 2024 que hoje custa R$ 96,9 mil.

FIAT ARGO 1.3 automático: VALE R$ 96 mil? É o Fiat automático MAIS BARATO em 2024. Veja o vídeo!

É caro. Ainda mais porque o Argo Trekking mais requintado custa R$ 102,9 mil e o Pulse 1.3 CVT custa R$ 110,9 mil. Assim, a intenção do Argo 1.3 CVT é ser um automático essencial. As linhas do Fiat Argo não sofreram nenhuma modificação desde 2017. Mudou apenas a grade, ganhou o emblema Italiano da Fiat, Recebeu um novo volante e ganhou mínimo detalhes diferentes.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Essa versão é frugal pois o Argo 1.3 CVT tem rodas de aço com calotas aro 15, abre mão de farol auxiliar, apoio de braço para o motorista, multimídia melhor e itens de segurança ativa. Por dentro o Argo Drive 1.3 AT vem com bancos em tecido, painel simplificado mas traz boas surpresas como uma tela 3,5″ digital com computador de bordo bem acertado, sensor de pressão de pneus, índices de temperatura e vida útil do óleo lubrificante entre outros.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A multimídia é simples com 5 polegadas com bons ajustes de som, Bluetooth, rádio e conexão Apple CarPlay e Android Auto mas por cabo. No entanto não traz nem mesmo uma câmera de ré e o sensor também é vendido a parte e custa R$ 393 adicionais. Para ficar elegante com os frisos inferiores na cor do carro é preciso pagar R$ 350. Essa pintura vermelha embora sólida custa R$ 990 a mais.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

O motor é o conhecido Firefly quatro cilindros aspirado de 98/107cv e até 13,7kgfm de torque a 4.000rpm. Cumpre o 0-100km/h em longos 11,2s e chega a 174km/h. O consumo é bom sendo que na Cidade ele faz 12,6km/l a 13,9km/l com gasolina e entre 9,1km/l e 10,1km/l na estrada.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

Teste com o Argo Drive 1.3 AT

No fim das contas, o Argo 1.3 AT é feito mesmo para quem não tem pressa e aprecia a praticidade de um carro com câmbio automático. Embora pareça fraco o Argo tem o desempenho suficiente especialmente na cidade. Ao sair de um ambiente urbano congestionado, é preciso ter mais paciência com o hatch.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

O Argo Drive 1.3 AT leva mais tempo para atingir os 100km/h e retomadas ou ultrapassagens não são com ele. Pelo contrário, será econômico ainda mais do que informa o Inmetro ao se dirigir dentro dos limites do carro. Na nossa média ao longo de 500km o consumo ficou em 9,5km/h sendo 20% rodado na estrada.

Argo 1.3 2024: teste do Fiat automático mais barato do Brasil (Foto: Marcos Camargo Jr.)

A Fiat pode ter feito o Argo Drive 1.3 AT para uma versão PCD pois encontra-se o hatch nessa modalidade por R$ 75 mil e assim fica interessante. Ele custa R$ 96,9 mil e com os itens mencionados supera os R$ 100 mil, sendo que o Argo Trekking mais equipado custa só R$ 5 mil a mais e o Pulse com o mesmo motor sai por R$ 14 mil adicionais. Vale a pena? Para quem quer um automático prático para o dia a dia certamente sim.





