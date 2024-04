Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv SUVs ficam mais rápidos e com bateria que traz maior reserva de energia

Alto contraste

A+

A-

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv

A Audi acaba de apresentar na Europa os novos Q7 e Q8 2024. Além do visual atualizado os SUVs ganham motor plug-in atualizado. A estreia ocorre na Europa mas devem chegar a outros países nos próximos meses.

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv



O Audi Q7 e Q8 2024 sofreram atualização embora já fossem híbridos em suas versões vendidas até agora. Sai de cena o TFSI e entra o “TFSIe” com motor 3.0 litros V6 turbo de até 340 cv com um propulsor elétrico de 177cv e 47 kgfm. A transmissão é automática Tiptronic de oito posições e com conversor de torque e a tração é integral Quattro na versão mais potente.

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv

Na linha atual o Audi Q7 e também o Q8 passam a ter 394cv com 61,2 kgfm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em 5,7 segundos, na opção 55 TFSIe. Já com a versão 60 TFSIe Quattro, os modelos ganham 490 cv e 71,4 kgfm de torque, o que permite sair da inércia e chegar aos 100 km/h em 5 segundos. A velocidade máxima para as duas configurações de motores é de 240 km/h. Já no modo elétrico é de 135 km/h.

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv

A bateria saiu dos 14,4 kWh para 22 kWh, o que permite aos modelos andarem até 84 km no modo 100% elétrico. O carregamento pode ser feito em uma tomada de 7,4 kWh, o que leva 3 horas e 45 minutos para fazer o carregamento completo. Não é possível carregá-los em uma tomada rápida do tipo DC.

Publicidade

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv

Há novas opções de cores Sakhir Gold e Ascari Blue e há também pacotes visuais com acabamento carbono fosco e alumínio escovado fosco.

Audi Q7 e Q8 2024 evoluem com novos motores híbridos de 490cv





A estreia começa na Europa mas somente em junho e os preços subiram bastante. O Q7 e o Q8 TFSIe Quattro terão preços a partir de € 87.240 e 102.995 euros, entre R$ 470 mil e R$ 560 mil em conversão direta.