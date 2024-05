BMW inicia construção de fábricas de baterias para carros elétricos no México

Alto contraste

A BMW iniciou a construção de uma fábrica no México que será capaz de montar baterias de alta voltagem usadas em veículos eletrificados. A planta localizada em San Luis Potosí, recebe investimento de 800 milhões de euros, cerca de R$ 4,3 bilhões na unidade mexicana.

A unidade irá abastecer vários veículos da nova geração da BMW (Neue Klasse) incluindo o que a BMW chama de novo “Sports Activity Vehicle” que será produzido em Debrecen, na Hungria, no próximo ano.

“A montagem de baterias em San Luis Potosí fará parte de nossa rede de produção global. Apenas para nossa nova sexta geração de e-drive, estamos construindo cinco locais em três continentes”, explicou Milan Nedeljković, membro do Conselho de Administração da BMW AG responsável pela Produção, no início da construção no México. Estás baterias serão 20% mais densas e com carregamento mais rápido o que poderá estender a autonomia em 30%. Outras fábricas desse tipo estão em construção em Debrecen (Hungria), Shenyang (China), Woodruff, perto de Spartanburg (EUA) e Irlbach-Straßkirchen (Baixa Baviera).

“Com esse desenvolvimento adicional, também estamos nos preparando no México para o lançamento da próxima geração de modelos BMW. Como o primeiro OEM premium a produzir veículos totalmente elétricos e baterias de alta voltagem no México, estamos na vanguarda de nossa indústria e, ao mesmo tempo, continuamos a reduzir nossa pegada ambiental”, revelou Harald Gottsche, presidente e CEO da BMW Group Plant San Luis Potosí.