BYD divulga imagens da picape híbrida Shark nas redes sociais

A BYD já havia confirmado que a picape híbrida Shark seria lançada também no Brasil este ano. Agora já sabemos que a apresentação da utilitária será feita em breve, no México e sem muita produção a marca divulgou fotos nas redes sociais.

BYD Shark nas redes sociais BYD Shark será mostrada no México nos próximos dias

Na publicação que reproduzimos aqui há imagens laterais e de traseira onde podemos ver uma lanterna mas não toda a linha da caçamba. A dianteira também não aparece assim como o interior.

As imagens que são informais mostram o que seria um grupo de amigos ao lado da BYD Shark.

Toda a comunicação da BYD Shark fortalece o perfil e a motorização híbrida que será inédita com esse perfil ao menos no Brasil. Ela irá combinar o motor 1.5 turbo a gasolina com função de gerador com 139cv e dois motores elétricos cuja potência combinada ficará em torno dos 490cv.

A BYD Shark será uma picape média com cerca de 5,30m de comprimento, semelhante a uma Toyota Hilux, Mitsubishi L200 e Chevrolet S10 por exemplo, sendo maior que uma Ford Maverick que tem motorização híbrida porém um sistema puro e não PHEV como será a Shark.





