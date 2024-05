Alto contraste

BYD registra SUV híbrido grande no Brasil: conheça

Apresentado em Pequim há menos de um mês, o Leopard 5, SUV grande da marca Fang Cheng Bao, já está registrado do Brasil. Isso não quer dizer que seu lançamento esteja confirmado mas mostra a clara intenção de que a BYD deve lançá-lo por aqui. Mas que SUV é esse?

BYD TAN 2025: mais autonomia, mais controle e 517cv por MAIS DE MEIO MILHÃO. Veja o vídeo!

O Leopard 5 é um veículo híbrido de grande porte com 4,89m de comprimento e 2,80m de entre eixos. Sua base é a mesma da picape Shark que será lançada no Brasil. O motor usa a tecnologia híbrida DMO da BYD que combina motor 1.5 turbo gerador combinado com dois motores elétricos nos eixos. Estes motores tem 270cv e outro tem 340cv o que perfaz potência combinada de 680cv e 77kgfm de torque. A autonomia do Leopard 5 é de 125km usando apenas a energia das baterias BLADE. A autonomia combinada é de 1200km.

Por hora ficamos com a imagem de registro do INPI onde as linhas e dados mais técnicos do Leopard 5 já aparecem. E se a BYD já confirma que irá lançar a Shark por aqui deve avaliar, naturalmente, a presença do SUV grande e igualmente híbrido para os brasileiros.





