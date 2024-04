BYD revela sucessor do Dolphin em Pequin Hatch esportivo traz elementos visuais do Seal, perfil ampliado e pretensão esportiva para uma nova fase

Alto contraste

A+

A-

Fruto de uma estratagema agressiva de liderança para o mercado de carros elétricos a BYD mostra hoje em Pequim o conceito Ocean M. O hatchback médio com motor elétrico ainda é um conceito mas aponta sobre como deve ser um sucessor para o Dolphin, hoje modelo mais vendido da BYD em vários países incluindo o Brasil.

BYD Ocean M BYD Ocean M, conceito de hatch médio com perfil esportivo

As linhas do BYD Ocean M são bem modernas como um hatch e monovolume. De estilo fluido o carro traz rodas “Y Spoke”, dianteira que parece inspirada no Seal mas com capô mais curto, linhas ascendentes e bom espaço interno com amplo entre eixos.

BYD Ocean M BYD Ocean M, conceito de hatch médio com perfil esportivo

O BYD Ocean M ainda não teve nenhum detalhe mecânico divulgado mas a própria marca já fala em uma nova plataforma maior para carros elétricos que já é chamada de E-Platform 4.0. A mídia chinesa também afirma que esse carro está direcionado para o mercado europeu.

Também há especulações de que este seja o primeiro carro com a nova geração de baterias Blade com maior autonomia e vida útil.

Publicidade

BYD Ocean M BYD Ocean M

Apesar de não trazer detalhes mecânicos sobre o carro a própria BYD diz que se trata de uma versão elétrica e que também pode ter motor híbrido além de preços em torno de US$ 27,5 mil, cerca de R$ 140 mil.