Carro blindado? Veja dicas essenciais de limpeza e manutenção (Internet/Reprodução)

Em muitas cidades com o crescimento desenfreado da violência urbana ter um carro blindado se tornou essencial. Hoje em dia a proteção balística é bem mais leve do que há 20 ou 30 anos e o material usado também é mais facilmente aplicado.

Estes carros usam materiais acrílicos e nylon como a aramida conhecida como Kevlar que são bem maleáveis e seguros para segurar um eventual disparo de arma de fogo. Mas ao comprar um carro blindado como deve ser feita a manutenção? Quais são os cuidados no dia a dia que devo ter com meu carro blindado?

A seguir o R7-Autos Carros lista 6 dicas essenciais

1. Limpeza: Lave o veículo com frequência, usando somente sabão neutro e água. Evite produtos químicos agressivos, como detergentes ou ácidos, “limpa baú” e solventes de todo o tipo que podem danificar a carroceria e os vidros do veículo e, por consequência, prejudicar a blindagem. Limpe também as calhas dos vidros e do teto solar, se houver, para que a sujeira não prejudique o fechamento completo das partes móveis. O ideal é sempre lavar apenas com água e sabão;

Carro blindado? Veja dicas essenciais de limpeza e manutenção (Internet/Reprodução)

2. Inspeção: Inspecione regularmente a blindagem do veículo em busca de sinais de danos, como rachaduras, bolhas ou delaminações de vidros que são a ocorrência mais comum no Brasil. Confira também a existência de amassados na carroceria ou mesmo ruídos de “peças soltas” no interior do carro. Se encontrar algum dano, vá a uma empresa blindadora para efetuar o reparo. Vale lembrar que qualquer dano interno de estrutura a na blindagem poderá comprometer a segurança do veículo;

3. Manutenção: Siga o cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante da blindagem. Normalmente, recomenda-se a inspeção balística (deve ser realizada a cada 5 anos ou após qualquer evento balístico), tratamento antiferrugem das chapas de aço da blindagem se houver a instalação desse tipo de material e a calibração dos sistemas de segurança do veículo, como alarmes e rastreadores, por exemplo.

Carro blindado? Veja dicas essenciais de limpeza e manutenção (Internet/Reprodução)

4. Proteção contra intempéries: Evite expor o veículo a condições climáticas extremas, como calor intenso ou frio extremo. Se precisar deixar o veículo ao ar livre, use uma capa protetora para proteger a blindagem do sol e da chuva. O ideal é manter o carro guardado em garagem sempre fechada;

Carro blindado? Veja dicas essenciais de limpeza e manutenção (Internet/Reprodução)

5. Armazenamento: Se você não for usar o veículo por um longo período, armazene-o em um local fechado, seco e ventilado. Cubra o veículo com uma capa protetora para evitar que poeira e sujeira se acumulem na blindagem.

6. Pneus requerem atenção extra. O correto de um carro blindado é que os pneus também tenham proteção contra furos. Porém em um carro mais pesado é normal a ocorrência de maior consumo de combustível bem como o desgaste prematuro e também o conjunto da suspensão que pode ser mais exigido. Por isso os os pneus devem ser inspecionados regularmente em frequência mais alta do que em um carro sem proteção balística.