Carros turbo tem um componente que merece sua atenção: descubra qual é

Hoje em dia há muitos carros com turbocompressor, a famosa turbina, no mercado brasileiro. Este componente é capaz de elevar a potência e o desempenho dos motores modernos oferecendo ao mesmo tempo economia de combustível. Há carros com turbocompressor em quase todas as marcas e até mesmo modelos compactos como Chevrolet Onix; Volkswagen Polo; Fiat Strada, Pulse e Fastback; Peugeot 208 e Hyundai HB20.

troca de óleo é importante troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais





Mas basta abastecer e usar este tipo de carro sem nenhuma preocupação? Definitivamente não. Existe um componente fundamental que pode ser determinante para a vida do motor turboalimentado: o óleo correto trocado no tempo certo e sempre com o filtro.

troca de óleo é importante troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais

O óleo correto para o carro turbo

O carro com turbina usa um motor geralmente bem compacto requer o lubrificante dentro de uma especificação original. Não basta apenas ter a classificação SAE correta como “5w30″ ou “0W 20″ e sim dentro da norma estabelecida pela montadora.

troca de óleo é importante troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais





O lubrificante original estipulamos na listagem abaixo mas antes de conferir saiba ainda que o intervalo ideal de troca de óleo é a cada 10.000km rodados sempre com a troca do filtro. Outra dica importante é verificar o nível do lubrificante com motor frio dentro da garagem de casa antes de ligar o veículo. O carro com turbina tende a consumir mais óleo do que motores do tipo aspirado, sem turbina.

troca de óleo é importante troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais





Outro aspecto importante e que vale observar ao trocar óleo e filtro é também fazer a substituição do filtro de ar. A limpeza correta do filtro melhora a aspiração de ar que vai para o motor e seu custo é baixo.

troca de óleo é importante troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais

Outro cuidado importante é também fazer a troca do filtro de combustível. Existe a ocorrência persistente de combustível adulterado e com sujidades que podem entrar pelo tanque e depois ser aspirado pelo motor.

Com estes três cuidados fundamentais é possível evitar grandes dores de cabeça com carros turbo. Veja abaixo a especificação correta para os carros turbo mais vendidos do mercado.

Rede da paulistana troca óleo e oferecer manutenção básica





Linha Fiat Pulse, Strada turbo, Fastback além do Peugeot 208 turbo:

O óleo correto é o Mopar MaxPro Synthetic 0W30, que atende à especificação ACEA C2 e à norma FCA 9.55535-GSI.

Fiat Pulse vem equipado com motor 1.3 Firefly de até 107 cv com torque de 13,7 kgfm





Linha Hyundai e Creta 1.0 TGDI

O Óleo Genuíno Hyundai é o SAE 5W-30 API SL/ACEA A5 ou superior.

Onix, HB20 ou Polo: o dilema dos hatches mais vendidos – qual é o melhor?





Linha Volkswagen TSI: Polo, Virtus e T-Cross

Neste caso, o óleo indicado pela marca alemã é o Maxi Performance da Shell 5W-40 VW 508 88/509 99.

News Motor_https://newsmotor.com.br/por-que-o-volkswagen-polo-e-o-favorito-dos-brasileiros-descubra-os-motivos-do-sucesso/





Chevrolet Onix, Tracker e Montana

O lubrificante recomendado para os modelos que possuem a motorização 1.0 turbo, ano de 2020 a 2024 é AcDelco 5W-30 Dexos 1 Gen 3 API/SP.

Chevrolet Onix e Onix Plus ficam até R$ 2.700 mais caros; veja tabela