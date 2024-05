Alto contraste

A+

A-

Chevrolet Malibu deve sair de linha este ano, diz jornal dos EUA

O último clássico norte-americano ainda em produção que é facilmente reconhecível por seu nome também está prestes a sair de linha: o Malibu. Trata-se de um produto de sucesso até hoje mas deverá ter o mesmo fim do Impala, do Cruze, Camaro e até mesmo do Spark e do Sonic e deixar o portfólio da GM. O jornal Detroit News diz ter recebido a informação de fontes locais sobre a estratégia de tirar o clássico de produção.

Chevrolet CAMARO SS V8 USADO VALE A PENA? Quanto custa a manutenção? Preço de peças e avaliação. Veja o vídeo!

Este é um rumor que existe há quatro anos e mesmo com a boa aceitação do Malibu nos EUA, onde nada menos que 130.000 unidades foram vendidas em 2023. Ele só ficou atrás do Equinox (que está trocando de geração neste ano) e também da picape Silverado em números de vendas da marca no mercado interno.

Chevrolet Malibu deve sair de linha este ano, diz jornal dos EUA

A GM diz estar preparando um veículo novo que ainda não foi revelado. O que se sabe oficialmente é que o novo carro será produzido na fábrica de Fairfax no estado do Kansas onde também é feito o Cadillac XT4, um SUV compacto e também será feito o sucessor do Bolt que saiu de linha ano passado junto com a versão SUV mas que ainda não teve substituto.

Chevrolet Malibu deve sair de linha este ano, diz jornal dos EUA

O Malibu é um dos nomes mais bem sucedidos da GM. Foi lançado em 1964 sendo produzido por 20 anos. Entre 1984 e 1986 a GM tirou o carro de linha mantendo clássicos como o Nova e o Caprice e outros similares das divisões Buick e Oldsmobile. Em seu lugar usou durante algum tempo os sedas Celebrity e a minivan Lumina mas alguns anos depois o Malibu voltou e foi um dos sobreviventes do fim dos sedãs até agora.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.