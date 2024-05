Alto contraste

Chevrolet mostra dois carros urbanos e elétricos para o futuro (Chevrolet/Divulgação)

A General Motors vem mudando de direção em relação aos veículos elétricos. Reparem que a marca não tem mais destacado Veículos elétricos feitos sobre a plataforma ULTIUM. Enquanto mira para os veículos híbridos, a GM Acaba demonstrar dois conceitos de veículos compactos e elétricos para as cidades.

Trata-se do Urban Active Project, um conceito de mobilidade com dois produtos que podem ser carros elétricos no futuro breve feitos para cidades " como Londres, Pequim e Nova York”, diz a empresa. Como fruto desse projeto estão os veículos PEV1 e PEV2, que significa Personal electric Vehicle ou veículo elétrico pessoal.

A GM diz que desenvolveu os conceitos baseando-se em pesquisas que mostram que diariamente pessoas que vivem na cidades rodam no máximo 60 km por dia e não ultrapassam os 64 km/h. Além disso, a GM diz que os carros não terão mais do que 2,5m de comprimento e irão ajudar a poupar emissões e espaço nas cidades.

Não foram divulgados dados técnicos sobre esses dois veículos elétricos. Também não há um prazo para que o PEV1 e PEV2 cheguem ao mercado mas isso mostra que a GM está mirando conceitos de carros elétricos menores e mais acessíveis.