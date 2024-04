Como fazer a pintura do seu carro durar cinco anos a mais Além da lavagem frequente o carro deve ficar bem longe de duchas com “ceras líquidas” e receber uma camada de cera de vez em quando

Como fazer a pintura do seu carro durar cinco anos a mais (Freepik/Reprodução)

Quando o assunto é cuidado com o automóvel, muitas pessoas tratam desses cuidados de uma forma mais leve enquanto outros levam a sério. É claro que lavar o veículo, seja com água, seja com produtos da chamada lavagem a seco é uma providência fundamental para cuidar da pintura e do acabamento do veículo sempre exposto a poluição, sujeira e outros fenômenos comuns do nosso dia.

Quando o assunto é especificamente a pintura, alguns cuidados com ela são fundamentais para que a camada de verniz que recobre a cor do veículo possa durar muito mais tempo. Carros que não são lavados, encerados ou polidos deixam a última camada de verniz exposta e, com o tempo, o desgaste aparece em forma de manchas brancas, perda de brilho e o veículo fica com o visual opaco. Para fazer com que a pintura do automóvel dure ao menos 5 anos a mais com o mesmo brilho de quando era nova alguns cuidados podem ser tomados em casa mesmo.

1. Faça lavagens frequentes. Ao contrário do que possa parecer, lavar o veículo toda semana ou ao menos a cada 15 dias é uma providência importante evitando que depósito de sujeira Hajam sobre a pintura e o verniz. Não é preciso gastar muita água para lavar um automóvel Sendo possível fazer isso em casa ou usar produtos de limpeza a seco que são muito eficientes na limpeza. Porém é preciso ter cuidado em jamais esfregar o veículo e usar usar panos de microfibra que não agridem a pintura.

2. Tenha sempre o cuidado de guardar o veículo em um local coberto. Sempre que possível é importante evitar o sol, um dos maiores inimigos do verniz da pintura. Vale a pena sempre optar por uma garagem coberta e um local Onde a temperatura interna do carro não se eleve muito. Os raios do sol além de prejudicarem o verniz também atacam os plásticos e borrachas e com o tempo Prejudicam o acabamento interno, bancos, formações de porta e até mesmo forrações de teto do automóvel.

3. Faça encerramento da pintura mensalmente. Encerar o veículo dá trabalho e requer paciência. Além de bons produtos. Prefira as ceras constituídas a base de água que são menos agressivas e produtos que contenham carnaúba na sua composição. Este é um ingrediente brasileiro que ajuda a repor a quantidade de verniz na pintura. Faça a aplicação sempre em local coberto e com a carroceria fria. Use um aplicador de espuma ou de pano e aplique peça por peça removendo em seguida com um bom pano de microfibra. Este procedimento deve ser feito com muita paciência e é o mais importante entre todas as dicas deste artigo.

4. Jamais leve o carro para duchas de lava jato com “cera líquida”. Este é um erro bastante comum. Muita gente acha que estas “ceras resinadas” ou líquidas apenas aplicadas sobre o veículo molhado terão o mesmo efeito que um enceramento. Ledo engano. Pior, pois muitos desses produtos são abrasivos e mancham a pintura. A optar por lavar em um lava rápido peça a apenas para que a limpeza seja feita com água e sabão neutro.

5. Procure fazer um polimento anualmente. O polimento deve ser feito por profissionais usando uma poli triz e produtos Que são ceras mais ou menos abrasivos conforme o tipo de pintura. Ao fazer o polimento é utilizado um produto chamado massa de polir que geralmente é bastante abrasivo e só deve ser aplicado por profissionais pois erros podem danificar a pintura de forma permanente. Mas é um investimento que vale a pena. Além de remover manchas superficiais ele ajuda a repor o verniz quando aplicado posteriormente um selante ou produto de brilho adequado. É um investimento que vale a pena pois certamente fará a pintura brilhar por mais tempo como se fosse nova.