Compass Blackhawk é o SUV mais potente do Brasil? Veja comparativo SUV chega a 228km/h e faz 0-100km/h em 6,3s mas isso faz dele o modelo mais rápido do país

O lançamento do Jeep Compass Blackhawk 2025 chamou a atenção pela oferta de um motor inédito: o 2.0 Hurricane 4 tem 272cv e 40kgfm de torque associado ao câmbio automático de nove marchas e tração 4x4. Sua aceleração de 0-100km/h é feita em 6,3s e a velocidade máxima chega a 228km/h.

Jeep Compass linha 2025 Confira os detalhes das sete versões do Jeep Compass 2025

Bem equipado, com pacote Adas nível 2, banco elétrico com memória, teto solar panorâmico, painel digital com dados de performance e outros itens de série, a Jeep chamou a atenção para o fato do Compass Blackhawk ser o “SUV mais rápido feito no Brasil”. Mas será verdade?

Reunimos neste comparativo os SUVs médios mais potentes do mercado. Aqui ficarão de fora todos os modelos que não chegam aos 200cv de potência. No entanto, vamos considerar todas as marcas inclusive os modelos premium para que o consumidor possa comparar preço e entrega de potência entre os produtos deste segmento.

Vamos lembrar que o Jeep Compass Blackhawk custa R$ 279,9 mil, sendo também a versão mais cara e equipada da linha 2025 cujos preços começam em R$ 179,9 mil (versão Sport T270). Mas quais são os concorrentes mais potentes do Compass? Ele de fato é o mais rápido?

Audi Q3 Prestige Audi Q3 Prestige 2024

Audi Q3 Prestige: R$ 296,9 mil

A Audi oferece para este clube o Q3 Prestige que na versão de entrada custa apenas R$ 17 mil além do Compass. O motor é 2.0 TFSi de 231 cv e 34,7 kgfm com sistema híbrido leve combinado com câmbio S-tronic de 8 velocidades e tração integral Quattro. É uma alternativa interessante porque o pacote de itens de série é bem completo mesmo na versão de entrada do Audi Q3. Faz o 0-100km/h em 7s e alcança 240km/h.

BMW X1 M35 BMW X1 (Fabian Kirchbauer)

BMW X1 sDrive20i X Line 2.0: R$ 334 mil

A nova geração do X1 vem equipada com motor 2.0 Twin turbo de 204cv e 34kgfm de torque combinado com câmbio de dupla embreagem de sete marchas e sistema híbrido leve. Também acelera bastante e faz o 0-100km/h em 7,6s e alcança 236km/h

HAVAL H6 custa R$ 209 mil um pouco mais caro que o Toyota Corolla Cross SRX HAVAL H6 custa R$ 209 mil um pouco mais caro que o Toyota Corolla Cross SRX (Marcos Camargo Jr. 10.03.2023)

Haval H6 HEV: R$ 215 mil

A Great Wall oferece duas opções para a nossa lista. O modelo de entrada da GWM é o Haval HEV que tem motor 1.5 turbo a gasolina com propulsor elétrico adicional que somam 243cv e 54kgfm de torque. A aceleração de 0-100km/h exige 7,9s e a velocidade máxima é de 175km/h

HAVAL H6 PHEV será o primeiro mas não o único SUV HAVAL H6 PHEV será o primeiro mas não o único SUV

Haval H6 Premium PHEV: R$ 279 mil

A Great Wall oferece também o Haval PHEV que tem motor 1.5 turbo a gasolina com propulsor elétrico adicional que somam 393cv e 77kgfm de torque. A aceleração de 0-100km/h exige apenas 4,9s e a velocidade máxima é de 180km/h.

Ford Bronco levou prêmio de Melhor Utilitário Esportivo Importado no prêmio Top Car TV Ford Bronco levou prêmio de Melhor Utilitário Esportivo Importado no prêmio Top Car TV

Ford Bronco Sport: R$ 253 mil

O Bronco da Ford vem equipado com motor 2.0 Ecoboost que gera 253cv de potência e 38,7 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8 segundos mas a velocidade máxima é de 180 km/h embora a tração seja 4x4 com controle automático.

RAV4 2024 RAV4 2024 (Toyota Divulgação)

Toyota RAV4 Hybrid: R$ 399,9 mil

O carro mais caro da nossa lista não é de marca premium. A versão atual combina motor 2.5 a gasolina ligado a outros três motores elétricos, o que resulta em 222 cv e 27,9 kgfm combinados e que trabalham com câmbio CVT que simula seis velocidades. Cumpre o 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e tem máxima de 180 km/h. Quem perguntou do rival Honda CR-V pode esquecer pois ele tem só 184cv.

Conclusão: de fato o Jeep Compass com motor 2.0 tem números impressionantes a oferecer. Não é o mais potente da lista (posto que pertence ao Haval H6) nem o mais econômico mas é um dos que acelera mais rápido perdendo justamente pata o Haval H6 PHEV. No entanto é o SUV tem desempenho interessante ao atingir os 228km/h ainda que não seja páreo para o BMW X1 ou Audi Q3.

Conjunto mecânico Hurricane 4 2.0 litros turbo entrega até 274 cv Conjunto mecânico Hurricane 4 2.0 litros turbo entrega até 274 cv

Combinando aceleração, velocidade final e preço o Compass pode ser um bom fiel da balança neste comparativo e para quem busca desempenho pode ser uma alternativa viável de não pagar o que se cobra por uma marca premium e ter um produto já conhecido, com 5 anos de garantia, e agora com motor de 272cv que é um diferencial.