Conheça as 10 marcas de carro com a manutenção mais cara Land Rover, Porsche e Mercedes-Benz lideram pesquisa feita nos EUA como carros mais caros de se manter ao longo de dez anos

Land Rover

Na hora de comprar um carro, sem dúvida o preço da manutenção conta muito. Uma pesquisa realizada pela Consumer Reports nos Estados Unidos em 2024 mostrou quais são as marcas mais caras de se manter. Novamente, a pesquisa revela que as marcas importadas da Europa podem pesar no bolso dos norte-americanos. Além disso, evidencia que esses carros são menos robustos, com peças mais caras do que as marcas locais, como Ford, Chevrolet e Jeep, ou até mesmo modelos de marcas japonesas, como Honda e Toyota, que continuam bem ranqueadas.

A marca de carros com manutenção mais cara continua sendo a Land Rover, cujo custo de manutenção ultrapassa os US$ 19 mil, cerca de R$ 99 mil ao longo de dez anos. A Porsche, com seus desejados carros esportivos, também aparece no ranking dos modelos mais caros de se manter, com US$ 14 mil, o equivalente a mais de R$ 72 mil ao longo de dez anos.

Porsche Cayenne (Porsche/Divulgação)

Tesla, Buick e Toyota são os mais baratos de manter, segundo a pesquisa da Consumer Reports nos Estados Unidos. Manter um Tesla ao longo de dez anos incorre em um custo de US$ 4 mil dólares, cerca de R$ 21 mil, enquanto o Buick (Chevrolet) chega a US$ 4,9 mil, menos de R$ 26 mil. O mesmo preço é estimado para manter um Toyota no mercado norte-americano.

Veja o ranking das marcas de carro com manutenção mais cara estimada ao longo de dez anos de propriedade e sua conversão em reais

Land Rover: US$: 19,250 (R$ 99,5 mil) Porsche: US$ 14,090 (R$ 72,8 mil) Mercedes-Benz: US$ 10,525 (R$ 54,2 mil) Audi: US$ 9,890 (R$ 50,6 mil) BMW: US$ 9,500 (R$ 49,1 mil) Volvo: US$ 9,285 (R$ 47,5 mil) Infiniti: US$ 8,500 (R$ 43,9 mil) Acura: US$ 7,800 (R$ 40,3 mil) Mini: US$ 7,625 (R$ 39,2 mil) Subaru: US$ 7,200 (R$ 37,2 mil)