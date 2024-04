Conheça o Hongqi L1, o sedã mais luxuoso do mercado chinês Sedã de grande porte com motor híbrido é derivado do L series

Conheça o Hongqi L1, o sedã mais luxuoso do mercado chinês (Ministério da Informação China/Reprodução)

A Hongqi é a marca de veículos mais antiga da China. Sua história começou nos anos 1950 com o luxuoso sedã Hongqi e hoje em dia essa marca segue como referência de luxo para o mercado chinês.

A Hongqi acaba de revelar a nova versão do L1, um sedã de grande porte e motor híbrido derivado do L series que já é considerado um três volumes luxuoso.

Conheça o Hongqi L1, o sedã mais luxuoso do mercado chinês (AUTOHOME/Reprodução)

O estilo guarda semelhança com o Bentley Flying Soor com dianteira bem destaca com a a grade cromada vertical. Rodas grandes, perfil elevado, faróis em formato trapezoidal arredondados e linhas arredondadas com muitos cromados dão o tom para o sedã luxuoso.

Conheça o Hongqi L1, o sedã mais luxuoso do mercado chinês (Ministério da Informação China/Reprodução)

Sao 5,13m de comprimento e cerca de 2,0m de largura. As demais medidas não foram reveladas mas o estilo final já é conhecido segundo estas imagens do Ministério da Informação na China.

Conheça o Hongqi L1, o sedã mais luxuoso do mercado chinês (Ministério da Informação China/Reprodução)

O motor será 3.0 turbo ou 4.0 turbo sempre com sistema híbrido que terei cerca de 350 e 420cv com sistema de baterias menor mas com alguma autonomia elétrica. Outros dados técnicos ainda não foram divulgados mas o Hongqi L1 2024 deverá ser exibido no Salão de Pequim nas próximas semanas.