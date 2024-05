Conserto simples de picape elétrica da Rivian custou mais de R$ 123 mil

Alto contraste

Um conserto que parecia corriqueiro vem chamando a atenção nas redes sociais. O site Autoblog, dos EUA, publicou as imagens de uma picape elétrica da marca Rivian, que vem crescendo no mercado norte-americano, mas cujo valor de um simples conserto pode sair muito caro. De acordo com o site, um cliente da picape encontrou um dano ocasionado por um caminhoneiro desatento ao manobrar.

conserto de picape Rivian R1T preço do reparo assustou proprietário - Autoblog

Aparentemente seria apenas uma troca de lanterna e um conserto de para-lamas, ou, no máximo, uma troca e pintura de uma peça nova. No entanto, o orçamento assustou o proprietário do veículo.

O preço da lanterna supera os US$ 4,5 mil, cerca de R$ 22,9 mil. O trabalho de recuperação do para-lama custou mais US$ 4,8 mil, cerca de R$ 24,5 mil. No total, contando as peças e a mão de obra, o reparo de uma batida simples custou exatamente US$ 21.149, cerca de R$ 123 mil na cotação atual do dólar.

Nos Estados Unidos esse é o valor de um carro de entrada como um Kia Soul, Nissan Sentra ou quase o preço de um Hyundai Elantra.

A sorte do proprietário da picape é que o veículo tem seguro, mas certamente o valor assusta possíveis donos de um carro desse tipo, tema que também preocupa donos de veículos elétricos aqui no Brasil.