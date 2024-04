Corolla Cross 2025 chega com novidades e mesmo preço nas versões híbridas

Alto contraste

A Toyota surfa na onda da qualidade que 96% dos clientes afirmam que seus produtos tem a partir da marca. Mas a concorrência vem batendo à porta e por isso a marca lança a linha 2025 do Corolla Cross com mudanças estéticas importantes, uma revisão discreta nos motores flex e híbridos e um incremento em itens de série. Confira tudo o que muda nessa matéria do R7-Autos Carros.

Corolla Cross 2024 XRX flex Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025

Novo visual

A mudança visual acontece três anos após a estreia do Corolla Cross, SUV médio que atualmente é o vice-líder de mercado (o Jeep Compass é o líder). A grade é nova e adota o estilo colmeia deixando o perfil do carro mais suave, os farois ganharam um novo arranjo assim como a lanterna traseira. Trata-se das mesmas alterações que estrearam também na Tailândia alguns meses atrás.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Há novas rodas de 18 polegadas, no caso dos híbridos há um novo emblema com a identidade global “beyound zero” e por dentro há nova combinação de bancos e texturas das forrações. O porta-malas também ganha um novo tapete decorativo.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Entre as novidades estão o novo painel de 12,3´´ digital, carregador por indução no console central, freio de estacionamento eletrônico acionado por botão, abertura a fechamento do porta-malas elétrico com botão ou sensor acionado pelo pé (Kicks Sense), suporte à frenagem de estacionamento (PBSK), mais dois sensores de estacionamento dianteiros e quatro traseiros, suporte do ACC (de série) para todas as velocidades.

Corolla Cross 2024 XRX flex

Na verão híbrida há um novo emblema lateral e traseiro e as rodas ganham novo desenho e os modelos mais equipados ganham abertura e fechamento da tampa do porta malas com acionamento elétrico por botão ou pelo controle da chave presencial.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Safety Sense com melhorias

O Toyota Safety Sense (TSS) é um item de série em todas as versões do Corolla Cross desde a XR e agora ganha sistema de pré colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego, farol alto automático, alerta de permanência em faixa além do novo suporte à frenagem de estacionamento (PKSB) disponível nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX e também o controle de cruzeiro adaptativo para qualquer velocidade.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Corolla Cross 2025: motores

O motor 2.0 Dynamic Force aspirado tinha 177cv e agora foi reprogramado para render 175cv e 20,8kgfm de torque graças ao sistema sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery) incorporado ao motor para atender o programa de emissões PL8 que entrará em vigor a partir de janeiro de 2025. O câmbio segue sendo o CVT Direct Shift que simula dez marchas com a primeira marcha engatada o que oferece, segundo a Toyota, mais agilidade para o Corolla Cross.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV do Novo Corolla Cross 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex mantém os 98/101cv e 14,5kgfm de torque associado aos dois motores elétricos de 72cv e 16,6kgfm de torque. A potência combinada é de 122cv no Corolla Cross híbrido.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Segundo o INMETRO, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 14,6 km/l na estrada e 17,7 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 10,1 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade.

Corolla Cross 2024 Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - versão topo de linha

Preços e versões do Corolla Cross 2025

XR: R$ 164,9 mil

XRE: R$ 178,9 mil

XRX: R$ 191,7 mil

GR-Sport: R$ 197,7 mil





XRV Hybrid: R$ 202,6 mil

XRX Hybrid: R$ 210,9 mil

os únicos opcionais são a pintura metálica por R$ 2.020 adicionais enquanto a perolizada acrescenta R$ 2.330.