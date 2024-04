Alto contraste

Denza Z9: por que a perua elétrica da BYD preocupa marcas premium? (CarNewsChina/Reprodução)

A aparição do Denza Z9 GT chamou a atenção em Pequim. Por ser uma espécie de perua com perfil alongado, algo similar a um Porsche Panamera na proposta, a Denza que é uma marca premium da BYD chamou a atenção da opinião pública. Mas por que isso aconteceu?

A Denza é uma marca que começa a despontar com modelos de pretensão esportiva e acabamento premium que pode incomodar tradicionais como Mercedes Benz, Audi, Volvo e Porsche. O Denza Z9 GT tem três motores elétricos que somam 965cv e cumpre o 0-100km/h em apenas 2 segundos.

A concepção do carro ficou a cargo de Wolfgang Egger, chefe da equipe com grande experiência no mercado europeu que afirmou com todas as letras que o carro quer fazer frente ao Panamera e também ao Classe S da Mercedes Benz. Outro concorrente seria o também chinês Zeekr 001.

Nas medidas o Denza Z9 GT mostra números parrudos. Chega a 240km/h e pesa 2.875kg, alimentado por baterias LFP Blade da BYD e conta com radares Lidar e recursos avançados de segurança.

O lançamento oficial da Denza será no final deste ano com planos de estrear na Europa no ano que vem. Dado o avanço notável da BYD no segmento de elétricos e tendo as marcas do Velho Continente certa dificuldade em processos burocáticos de desenvolvimento, a Denza tem enorme potencial para preocupar a concorrência.