Discovery Sport: andamos com o SUV premium 7 lugares mais em conta do mercado Vendido a partir de R$ 434,4 mil, o crossover ganha algumas novidades bem pontuais

O tempo passou e o Land Rover Discovery Sport hoje é o modelo de 7 lugares de marca premium mais barato do Brasil. Vendido a partir de R$ 434,4 mil, o Discovery Sport ganha algumas novidades bem pontuais que testamos ao longo de uma semana.

NOVO DISCOVERY SPORT 2024: Review completo, mudanças e preços da nova linha fabricada no Brasil. Veja o vídeo!

Longe de ser uma novidade, o Discovery Sport é fabricado no Brasil na fábrica da Jaguar Land Rover (JLR) em Itatiaia/RJ e recebeu um total de 14 novidades mantendo seu estilo tradicional.

No estilo do Discovery Sport a única atualização externa está na grade em preto brilhante com hexágono Discovery, skid plates em Indus Silver e emblema Discovery no capô. As rodas agora ganham acabamento diamantado mantendo as 20 polegadas e há uma nova cor chamada “Varesine Blue”. O carro do teste é Cinza Eger.

Por dentro, mais equipado

Também há novidades pontuais do Discovery Sport que são itens do interior do veículo especialmente a multimídia Pivi Pro 2 com tela tátil de vidro curvo e conexão Apple CarPlay e Android Auto com e sem cabo. O interior do Discovery Sport traz ainda uma nova alavanca de câmbio com acabamento em alumínio anodizado escuro e volante de três raios para interagir com o sistema Pivi Pro ou ativar um assistente de voz virtual. Para completar o conjunto há novas soleiras iluminadas nas portas dianteiras.

O painel foi redesenhado e há novos shift paddles. Com o novo arranjo, a Land Rover divulga que há mais espaço nos porta objetos especialmente na seção central e há um novo carregador de celular por indução. Na linha 2024, o Discovery Sport traz interior com duas opções de cores com bancos em couro na cor preta e costuras em cinza ou o revestimento que combina o preto com a cor clara Light Oyster.

O motor nesta versão é o conhecido e tradicional P250 Ingenium a gasolina 2,0 litros turbo flex com 249cv e 36kgfm de torque combinado com câmbio automático de nove marchas ZF com sistema híbrido leve de 48V e tração integral sob demanda não sofreram nenhuma mudança na linha 2024.

O Discovery Sport mantém itens de comodidade e há muitos deles como a câmeras surround 3D e ClearSight Ground View, projetados na tela de 11,4 polegadas, e o Clear Sight Rear View Mirror, que é uma visão ampla do exterior para facilitar todas as manobras também em circuito off road.

A rodagem do Discovery Sport é bem suave e agradável com tração que não é o seu ponto de destaque nos números. No entanto, basta andar com o Discovery fora do asfalto para perceber que as características do fora de estrada sob demanda são seus melhores atributos. A tração integral traz confiança de sobra para obstáculos em manobras, inclinação de piso e compensa a falta de tração em terrenos úmidos com força e vigor.

Pesquisas mostram que o Discovery Sport agrada seus clientes pelo comportamento da suspensão. Ele não é preciso como um Audi, mas entrega conforto à medida e curso longo de suspensão que agradam que dirige e também os passageiros. Afinal são 21,2cm de altura do solo, ângulo de entrada 25 graus e 30 de saída.

O espçao do Discovery também é amplo, sem mudanças neste ano/modelo, com boa altura, conforto para os ocupantes e visão clara além da boa ergonomia.

Apesar da versatilidade, o consumo do Discovery Sport é elevado. Na ficha técnica o consumo varia entre 4,9km/l e 6,2km/l na estrada e com gasolina 7km na cidade e 8,6km/l na estrada. As vantagens de um motor com quase 250cv e tração integral vão cobrar seu preço para movimentar um carro com 1.873kg.

Seu preço de R$ 434,4 mil surpreende por ser uma opção sete lugares com tração integral que custa bem menos que seus rivais de marca premium já na faixa dos R$ 600 mil. Além dele, só o pequeno Mercedes GLB terá sete lugares mas com motor bem mais acanhado (1.3 turbo) e já na mesma faixa de preço de um Land Rover. O conforto e capacidade off road mesmo em um carro de idade de projeto avançada ainda se mostram bons fieis na balança do SUV familiar.