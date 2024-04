Edição de despedida do Camaro já está no Brasil e terá até evento para celebrar Versão Collection será exposta em concessionários de Jundiaí com direito e evento para fãs da linha Camaro

As 125 unidades do Chevrolet Camaro Collection, edição de despedida do Camaro, já começaram a chegar ao Brasil. Uma concessionária de Jundiaí preparou até uma festa de despedida para o clássico da GM neste sábado dia 20 de abril a partir das 9h.

CAMARO 2021 SS: O QUE MUDOU ALÉM DA MULTIMÍDIA E CHAVE DE ONIX? Veja o vídeo!

A concessionária Luchini, uma das mais antigas da rede Chevrolet no Brasil com atuação desde 1957, fará a exposição do Camaro Collection junto com um evento de proprietários do carro de várias gerações. O grupo Camaro Meeting, um dos organizadores do evento, promete levar ao menos 50 exemplares.

Também são esperados outros clássicos da GM como Chevrolet Opala, Kadett, Chevette é Ômega no encontro.

O Camaro Collection exibe pintura exclusiva inspirado no clássico Camaro Z/28 e vem com motor 6.2 V8 de 461 cv e 62,9 kgfm de torque, que o permite acelerar de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos.

Edição de despedida do Camaro já está no Brasil e terá até evento para celebrar Fãs do Camaro Meeting preparam evento em Jundiaí/SP

A transmissão automática sequencial de 10 marchas completa o conjunto. Quem comprar uma das 125 unidades numeradas cujo preço não foi divulgado receberá um kit com uma miniatura 1:18.