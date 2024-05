Fangchengbao 5: o Jipão de luxo que a BYD confirmou para o Brasil

Alto contraste

A BYD confirmou na China que entre as novidades que pretende vender por aqui estão os carros da marca Bao. Trata-se de de uma marca focada em SUVs como a Denza é focada em veículos de alto desempenho, ambas do grupo da BYD. O modelo Fangchengbao 5 híbrido é o crossover que os executivos confirmaram para o Brasil em 2025.

Fangchengbao 5 2025 off road BYD Fangchengbao 5 2025 off road BYD foi confirmado para o Brasil (BYD Divulgação e Cars News China)

Mas que marca é a “Bao”? Embora sejam tecnológicos os carros da marca usam o conceito de chassi separado da carroceria e o Bao 5 usa uma motorização híbrida “Dual Mode Off Road ou ‘DMO’” que também será usado na picape Shark.

O Bao 5 usa três motores sendo um a gasolina de pequeno porte que funciona como motor gerador para outros dois motores elétricos. O motor 1.5 turbo Xiaoyun tem 197cv enquanto os motores elétricos bem parrudos sendo um com 387cv na traseira e um de 272cv na dianteira o que perfaz uma potência combinada de 686cv com 77,5kgfm de torque.

Embora pese 2.890kg o Bao 5 é potente e ainda rende 125km por meio do motor elétrico (31,8kwH de bateria montada sob o assoaolho com “blindagem” de alumínio) sem uso de gasolina e a autonomia é estimada em 1200km com consumo médio de 12,8km/l. Achou elevado? relembre que se trata de um carro de quase três toneladas.

Além de tração 4X4, o carro pode oferecer o sistema DiSus-P, que faz o controle de movimentos horizontais, verticais e longitudinais da estrutura do carro. Com pneus aro 20, o carro tem até 31cm de altura do solo para melhorar ainda mais a performance off-road.

Por dentro as linhas são bem “quadradas” para combinar com o estilo do carro mesclando conceitos de Defender e Mitsubishi com três telas sendo duas com 12,3 e outra central com 15 polegadas, tudo para controlar os sistemas de suspensão e aceleração além da gestão de energia e claro, o desempenho do Bao 5.

Na China é um carro considerado caro com preços a partir de R$ 200 mil em conversão direta mas pode no mínimo dobrar aqui no Brasil. A esperança é que o carro seja lançado por aqui em 2025.





