Fiat lança 40 acessórios para a picape Titano Modelo é vendido em três versões sempre com motor 2.2 turbodiesel

Fiat Titano Volcano 2024: ficha técnica, preço e itens Fiat Titano Volcano 2024: ficha técnica, preço e itens

A Fiat lançou a picape média Titano que agora começa a chegar ao mercado em três versões: Endurance, Freedom e Ranch sempre com motor 2.2 turbodiesel e câmbio manual na versão de entrada e automático na Freedom. Agora a Fiat lança os 40 acessórios anunciados para a picape.

FIAT TITANO - Lançamento oficial - MELHOR NA TERRA DO QUE NO ASFALTO: preço, motor e versões. Veja o vídeo!

Segundo a Fiat, entre os destaques do catálogo estão produtos para o uso off-road com cinco opções de estribos laterais (plataforma em duas cores, tubular em duas cores e acabamento premium), Santantônio (preto e cromado), caixa de caçamba para facilitar o armazenamento de carga, barra transversal de teto (duas opções), engate de reboque para 3,5 toneladas e extensor de caçamba 3 em 1, que, além de aumentar a capacidade volumétrica da caçamba em 230 litros, também entrega a funcionalidade de se transformar em um divisor do espaço e em uma rampa para facilitar o acesso à caçamba para carregar uma moto (de até 300kg), por exemplo. Confira os principais acessórios da Fiat Titano que estão à venda na rede de concessionários.

Barra transversal: a Fiat Titano pode receber a barra alumínio ou preta para facilitar o transporte de cargas no teto.

Painel analógico com porção central digital na Fiat Titano Painel analógico com porção central digital na Fiat Titano (Marcos Camargo Jr)

Caixa de caçamba: permite a acomodação de itens em uma caixa de 300 litros com fechos de pressão para melhorar o transporte de itens na caçamba.

Capota marítima ou elétrica: melhora a funcionalidade da caçamba com as duas soluções sendo a elétrica acionada via controle remoto

Engate reboque: item original da Gama de acessórios Mopar permite o transporte de 3,5 toneladas de carga.

Extensor de caçamba: permite um aumento de 230 litros no volume de carga transportado pela Titano. Feito em metal, melhora a usabilidade do compartimento sendo de fácil remoção.

Fiat libera R$ 25.999 de desconto para Titano Fiat libera R$ 25.999 de desconto para Titano

Estribos: tubulares ou plástico, há vários modelos de estribo originais para a Fiat Titano.

Preços e versões da Fiat Titano. Veja o vídeo!

Tapete de caçamba: fabricado em em borracha flexível melhora a aderência e a segurança da carga na caçamba. É moldado para o encaixe no compartimento traseiro.

Fiat Titano Ranch será a versão mais completa da picape média Fiat Titano Ranch será a versão mais completa da picape média (Fiat Divulgação)

Tapete carpete: personalizado com a grafia “Titano” melhora a segurança, protege o carpete e também melhora o visual da picape. Tem ilhós de fixação e vem com o kit de quatro pecas.

Fiat Titano Endurance 2024: ficha técnica, preço e itens Fiat Titano Endurance 2024: ficha técnica, preço e itens

Overbump e protetor lateral: dois acessórios que melhoram a proteção da grade e pára-choque dianteiro bem como a proteção lateral dos pára-lamas.

Os preços não foram informados mas o consumidor encontrará os valores na rede de concessionários Fiat.