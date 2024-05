Alto contraste

A+

A-

Ford confirma fim do Focus na Europa em 2025 e mira em elétricos

Em 2018 a Ford afirmou globalmente que iria reduzir a produção de carros pequenos para focar em SUVs e picapes. E assim foi feito o que resultou em estratégias como o fechamento de várias fábricas em países como Brasil e Índia. Um dos últimos carros de passeio feitos pela marca é o Focus mas segundo a Ford sua produção não passa de 2025.

Ford confirma fim do Focus na Europa em 2025 e mira em elétricos

É certo que o Focus ainda tem boa aceitação no mercado europeu. E nem mesmo a desaceleração das vendas de modelos elétricos e até mesmo as vendas em baixa da F-150 Lightning e do Mustang Mach-E farão a Ford recuar. Em termos. Pois a produção do Focus deve seguir na Alemanha até o fim de 2025.

Ford confirma fim do Focus na Europa em 2025 e mira em elétricos

Na Europa a Ford diz que até o fim de 2024 terá uma gama completa de elétricos. E de fato já tem o Puma Gen-E, um elétrico mais compacto com 135cv e 400km de autonomia e o próximo passo será a Courier elétrica para citar os principais.

Ford confirma fim do Focus na Europa em 2025 e mira em elétricos

O destino da fábrica alemã de Saarlouis ainda é incerto. Desde 2022 a Ford tenta negociar o parque fabril enquanto acelera a produção de elétricos na Espanha e outra fábrica na Alemanha, na cidade de Colônia. Empresas como a BYD cogitaram assumir os edifícios no entanto, ao que tudo indica, essa negociação não avançou e o fim de Saarlouis deve ser a desativação tão logo o Focus saia de linha na Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.