Ford prepara a volta do EcoSport na Europa, diz site espanhol

A Ford está preparando uma nova geração para o SUV compacto Ecosport na Europa. Depois de encerrar a produção da antiga geração no Brasil em janeiro de 2021 e na Índia no ano passado, a demanda por produtos de entrada podem ter feito a marca mudar de planos em relação aos carros elétricos.

Não significa que o novo Ecosport seja só a combustão. Isso porque a Ford já tem o motor 1.0 turbo Ecoboost eletrificado, mas sem dúvida é uma mudança de planos. As informações que cravam a chegada de um novo Ecosport foram publicadas pelo site espanhol Motor ES.

E justamente na Espanha é onde a Ford deverá produzir o novo Ecosport. A fábrica de Almussafes, em Valência, já estaria até sendo preparada para o novo Ecosport já que atualmente produz o Kuga para toda a Europa. O estilo do carro parece beber da fonte do desenho já registrado na Índia. Um SUV compacto com estilo mais moderno e reforçado tem faróis em formato de cruz além de ampla grade com três barras luminosas nas extremidades dão o tom do desenho.

A Ford oficialmente não fala sobre o futuro Ecosport. Mas a fala dos seus executivos, bem como os sinais claros de mudanças em Almussafes, indicam que a Ford vai ter mais o que nos dizer nos próximos meses.





