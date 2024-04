Alto contraste

Ford vai leiloar Mustang GT personalizado e doar recurso para ONG

A Ford anunciou hoje uma estratégia para divulgar os 60 anos do Mustang que terá um grande evento em sua homenagem no autódromo de interlagos e uma ação social que envolve o leilão de uma unidade do esportivo. O dinheiro será doado a uma ONG.

O carro em questão é o primeiro Mustang de sétima geração a chegar ao Brasil. O veículo será personalizado por Alan Mosca para ser leiloado por uma ONG.

“Criamos estas ações para celebrar esse momento e reunir as pessoas que tem essa conexão, então decidimos fazer a maior festa já vista na América da Sul, uma celebração em interlagos para proprietários de Mustang” disse Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford durante o evento feito para a imprensa especializada.

Além do evento no autódromo, a Ford lançou um álbum de figurinhas em parceria com a Panini que terá 5.000 exemplares com 120 cromos que mostram a evolução das sete gerações do esportivo, além de curiosidades sobre a sua história e legado nas competições.

O evento em interlagos será realizado no próximo dia 13 de abril, data próxima aos 60 anos do Ford Mustang que foi apresentado mundialmente em 17 de abril de 1964.

“O Mustang é um dos poucos carros na história da indústria mundial a alcançar 60 anos de produção contínua. Mas o que o torna único, principalmente, é a capacidade de evoluir, se renovar, seduzir e encantar diferentes gerações sem abrir mão da sua essência. É isso o que queremos celebrar com todos os fãs”, diz Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

A Ford relembrou grandes feitos do Mustang que já teve 10 milhões de unidades produzidas, esteve em cerca de 3.000 filmes e séries além de 60 obras musicais, jogos e brinquedos em sua homenagem. O primeiro lote de 150 unidades do novo Mustang foi esgotada em uma hora e meia de vendas no Brasil.