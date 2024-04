GWM fica livre para lançar clone do Fusca elétrico no Brasil Marca registrou os modelos Ora Punk Cat e Ballet Cat

A GWM registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) os carros elétricos Ora Punk Cat e Ballet Cat no Brasil. No entanto, uma ação impetrada pela Volkswagen buscava anular esse registro, alegando que o estilo dos carros guardava semelhança com o Fusca. A Volkswagen obteve uma liminar, que é uma decisão provisória, nesse sentido. Agora, a GWM obteve uma decisão que revogou essa liminar, concedendo-lhe liberdade para vender esses veículos, pelo menos no Brasil.

A Volkswagen havia afirmado que os dois modelos, atualmente vendidos apenas na China, seriam “uma cópia descarada do icônico Fusca, como se não houvesse leis em nosso país que protegem os esforços alheios e proíbem a concorrência desleal e parasitária, bem como a associação indevida”.

Essa controvérsia entre a GWM e a Volkswagen também ocorreu na Europa. Embora tenham sido apresentados em 2022 no Salão de Paris, os modelos Ora Punk Cat e Ballet Cat não foram efetivamente lançados por lá. Agora, a Volkswagen entrou com um pedido de embargo de declaração, que será julgado.

Os modelos são 100% elétricos e têm motorização de 143 cv com autonomia de até 501 km. Vale destacar que os dois modelos não são um sucesso de vendas no mercado chinês. Na Europa a GWM vende o Ora 03 e a versão Ora 07 que é um pouco maior nos países onde atua no Velho Continente.