Haval H6 2025 vai ter mudanças visuais na China; veja como ficou (GWM/Divulgação)

A Great Wall Motors (GWM) deverá mostrar um novo visual para o SUV médio Haval H6. As mudanças serão sutis e dificilmente teremos as mesmas alterações nas unidades importadas para o Brasil. Vale lembrar que por aqui, o Haval H6 foi lançado há pouco mais de um ano.

As mudanças se resumem a novos pára-choques, Uma grade compre maior dos elementos internos e também um novo farol em Led com 54 pontos que promete maior alcance e mais segurança. Nas laterais, havia um elemento que unia as laterais e foi excluído bem como um acabamento próximo aos retrovisores deixando visual mais limpo. As fotos já foram reveladas mas oficialmente o Haval H6 deverá ser apresentado só no Salão de Pequim.

A motorização deve ser mantida com o 1.5 turbo de 177 cv e 2.0 litros turbo de 232 cv por lá. Já para o Brasil ainda não há informações sobre quando esse facelift chegará ao mercado nacional. Vale lembrar que por aqui, o crossover médio, que já teve mais de 3,8 mil unidades vendidas neste ano.

No tamanho, o GWM Haval H6 2025 mede 4,70 metros de comprimento, 2,73 metros de entre-eixos, 1,88 metro de largura e 1,73 metro de altura, ficando maior do que a versão vendida no Brasil com 4,65 metros de comprimento.