Honda CR-V recebe 5 estrelas no Euro NCAP: veja o resultado

A nova geração do Honda CR-V está apenas estreando no Brasil após menos de dois anos do lançamento nos Estados Unidos e na Europa o crossover derivado diretamente do Civic acaba de passar pelo teste do Euro NCAP. Trata-se de um protocolo mais rígido que o do Latin NCAP e o Honda surpreendeu.

NOVO HONDA CR-V 2024 híbrido: É melhor que HAVAL H6 e TOYOTA RAV4? Teste completo e preço. Veja o vídeo!

O crossover teve 5 estrelas na avaliação independente do órgão em sua versão mais completa que traz o pacote Honda Sensing 360 idêntico ao vendido no Brasil. Já a versão de entrada recebeu quatro estrelas. No geral, as notas de classificação do Honda CR-V foram muito boas.

A proteção para adultos é de 85% enquanto a infantil chega a 86% e para pedestres, um protocolo bastante difundido e exigido na Europa é de 80%. Já a frenagem automática de emergência para pedestres que é exigida em todos os carros vendidos na Europa alcançou 79%.

Honda CR-V Honda CR-V (Marcos Camargo Jr)

A atual geração do Honda CR-V oferece sistemas avançados de proteção para ocupantes e pedestres. Para conhecer detalhes sobre a nova geração veja a avaliação completa aqui.