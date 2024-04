Alto contraste

Honda que pertenceu à Ayrton Senna é colocado à venda por R$ 3,1 milhões (Auto trader/Reprodução)

Ayrton Senna foi o maior campeão brasileiro da Fórmula 1 e nesta semana, dia 01 de maio, fará 30 anos de sua morte. A partir de uma batida violenta em uma curva no circuito de Ímola, na Itália, Senna deixou este mundo e também um legado no automobilismo. Na sua carreira foi também um entusiasta de automóveis. Nos anos 1980 foi garoto propaganda da Ford e nos anos 1990 trouxe a Audi para o Brasil. Um dos seus carros, um Honda NSX 1991, agora foi colocado à venda com o pedigree de ter sido parte do acervo de Senna. O valor do carro é de R$ 3,1 milhão.

O NSX é um esportivo lendário para os fãs da Honda e foi um dos carros mais desejados do seu tempo. O exemplar que pertenceu a Ayrton Senna tem motor V6 de 273cv fazendo 0-100km/h em 5s com velocidade máxima de 265km/h.

O carro, no entanto, não esteve no Brasil. Foi um presente da Honda (à época parceira da McLaren na Formula 1) ao então piloto que ajudou a desenvolver o carro. Em 1991 Senna testou o carro no Circuito de Suzuka, no Japão, e posteriormente a Honda mandou uma outra unidade do carro - na cor preta - para o Brasil.

No hodômetro o carro vermelho marca 62 mil quilômetros rodados. Após a morte de Senna na Itália o carro estava em Portugal e por lá ficou algum tempo até ser comprado por um britânico. O veículo faz parte de uma exposição no Circuito de Silverstone, na Inglaterra, e depois será colocado à venda.