Honda vai lançar marca de elétricos de baixo custo na China (Honda/Divulgação)

As vendas de carros elétricos parecem sofrer uma mudança repentina no mundo. Agora, as marcas estão olhando para segmentos de base na eletrificação. Grupos como a Stellantis e Volkswagen estão se associando a marcas chinesas independentes para uma transferência de tecnologia que pode favorecer a entrada dos carros elétricos em segmentos de volume. É o caso da Honda, que acaba de anunciar uma marca de modelos elétricos mais acessíveis.

Essa marca recebe o nome de Ye, mas também pode se chamar Ye e:N e Lingxi. Essa nova marca é uma associação da Honda com gigantes locais como a Dongfeng Honda e Guangqi (GAC) Honda. Já existe uma plataforma chamada “W” pronta para equipar estes veículos, para que eles cheguem rapidamente ao mercado.

A marca terá modelos mais compactos, com foco na tecnologia de interação do ambiente com o carro via inteligência artificial e no custo-benefício mirando consumidores mais jovens.

As imagens que a Honda divulgou mostram a clara intenção de participar de segmentos de carros elétricos. Os Ye P7 e S7 estarão à venda ainda este ano, promete a Honda. Já uma versão esportiva deve ser lançada em 2025.

Seja como for, a Honda segue o caminho de outras marcas apostando agora em carros elétricos de entrada, urbanos, com custo mais acessível. E isso se dará com parcerias estratégicas mirando não somente a China, como outros mercados estratégicos, chegando até mesmo ao Brasil.