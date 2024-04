Jeep Commander 2025: todos os preços e versões do SUV nacional com 5 ou 7 lugares Com nova linha, SUV ganha versão de entrada R$ 40 mil mais em conta e outra mais cara com 272cv

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

O Jeep Commander 2025 teve a nova linha divulgada nesta semana. Na prática o SUV médio-grande agora tem 7 opções em 3 pacotes e 3 opções de motorização e mínimas atualizações visuais.

NOVO JEEP COMMANDER BLACKHAWLK e OVERLAND 2025: quais as diferenças entre elas. Veja o vídeo!

Agora ha duas versões do Commander 2025 que vem equipadas com o motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina que desenvolve 272cv e 40kgfm de torque com câmbio de nove marchas e tração integral 4X4. Na ficha técnica o renovado SUV cumpre o 0-100km/h em 7s e chega aos 220km/h.

Há várias novidades na linha 2025 como a tecnologia ADAS de nível 2 além do painel de instrumentos de 10,25″ e o som Premium Harmann Kardon com 9 falantes e 450 watts em todas as versões. Os bancos dianteiros também são sempre com ajuste elétrico bem como acionamento do porta malas elétrico com os pés (além dos botões). A versão Longitude de entrada está mais barata e há opção de cinco lugares além da de sete já conhecida.

Somente as versões Overland e Blackhawk com motor Hurricane são mais equipadas ganham o “Performance Pages” com informações de pista, como pressão de admissão, G-Force, percentual de utilização da potência e torque, velocímetro (digital e analógico), bancos elétricos com memória, central multimídia com Adventure Inteligence Plus com Alexa in Vehicle com inovações como localizador, chamada de endereços por comando de voz e outras funcionalidades.

COMMANDER COM MOTOR 2.0 turbo Hurricane com 272cv. Veja o TikTok

JEEP COMMANDER 2025: preços e versões

Jeep Commander Longitude 5 e 7 lugares

A versão de entrada vem com motor T270 Turbo Flex 1.3 turbo de 180/185cv e 27kgfm de torque e custa R$ 217,2 mil com 5 lugares ou R$ 225,9 mil com 7 lugares e tem como principais itens de série

• Conjunto Ótico Full Led

• Cluster Digital de 10,25″

• Multimídia de 10,1″

• Bancos em couro preto

• 6 airbags

• Abertura elétrica do porta-malas

• Rodas 18″

• Espelhamento sem fio

• Jeep Traction Control+

• Tecnologias de condução semiautônoma Nível 2

• Som Premium Harman Kardon de 9 alto-falantes + subwoofer e 450w

Jeep Commander Limited

Vem com o motor T270 e acrescenta os seguires itens ao preço de R$ 225,9 mil

• Bancos e painel em couro e suede preto

• 7 airbags

• Monitoramento de ponto cego

• Carregador de smartphone sem fio

• Adventure Intelligence+ com Alexa Integrada

Versões Overland

Estão disponíveis com os três motores da linha Commander. Confira os preços de cada uma delas

Jeep Commander Overland com motor T270 tem os itens da versão Limited por R$ 240,9 mil e acrescenta

• Rodas de liga leve 19″ com pneus Seal Inside

• Bancos em couro e suede marrom exclusivo

• Banco do passageiro elétrico

• Teto solar panorâmico

• Molduras inferiores na cor do veículo

• Banco com memória de posição

Jeep Commander Overland Turbodiesel custa R$ 298,2 mil e traz os mesmos itens da versão Overland T270 com os seguintes adicionais

• Tração 4x4

• Modo 4x4 Low

• Seletor de terrenos

• Hill Descent Control

• Jeep Offroad Pages

Jeep Commander Overland com motor Hurricane traz os mesmos itens da Overland turbodiesel e acrescenta os seguintes itens pelo preço de R$ 308,2 mil

• Novo motor Hurricane 2.0T (272 CV de potência e 400 Nm de torque)

• Performance Pages

• Nova grade frontal

• Novo design de roda

• Saída dupla do escapamento

Jeep Commander Blackhawk é a nova versão com acabamentos na cor preta e várias novidades ao preço de R$ 321,2 mil e acrescenta os seguintes itens além do conteúdo da Overland

• Design exclusivo

• Acabamento escurecido: logotipos, grade e rodas

• Painel em suede preto e filme escurecido

• Bordado da versão nos bancos

• Rodas de 19″ esportivas

• Pinças de freio vermelhas

• Cor exclusiva: cinza Sting Gray