Jeep Gladiator também terá opção híbrida plug-in para recarga na tomada

Alto contraste

A+

A-

A Jeep confirmou hoje que a picape Gladiator também terá uma opção híbrida plugin no portfólio dos Estados Unidos. O CEO global da marca disse em uma publicação do LinkedIn que a Jeep já está pronta para oferecer o Gladiator 4Xe. “No próximo ano, vamos extender a liberdade de escolha para a linha Gladiator com a opção 4xe (as cores serão anunciadas) que vão reforçar as opções do líder e vice-líder entre os modelos plugin do mercado nos Estados Unidos: o Jeep Wrangler e o Grand Cherokee 4xe”, disse.

Gladiator pickup 4Xe Gladiator pickup 4Xe será opção híbrida em 2025 (Jeep Divulgação)

Se o conjunto mecânico for o mesmo do Wrangler e do Grand Cherokee a nova versão híbrida terá 380cv e mais 60kgfm de torque associando o motor 2.0 Hurricane 4 de 270cv com o motor elétrico e bateria de íon de lítio de 17,2kwh para rodar até 30km só no modo elétricos.

Gladiator pickup 4Xe Gladiator pickup 4Xe será opção híbrida em 2025 (Jeep Divulgação)

Porém, o custo deverá ser alto. O Wrangler híbrido custa US$ 18 mil mais caro que a versão a combustão então estima-se que a Gladiator custe algo em torno dos US$ 56 mil.

Enquanto isos não acontece a Jeep deve lançar esse ano o Wagoneer S elétrico já como modelo 2025 com estreia esperada para esse ano.

Publicidade