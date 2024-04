Lamborghini apresenta Urus híbrido com 800cv Esportivo com motor elétrico alcança 800cv e chega aos 240km/h

A Lamborghini apresentou o Urus PHEV, primeira versão híbrida do esportivo que aponta para novas soluções que o grupo Volkswagen apresenta para o plano de eletrificação.

Mantendo as linhas arrojadas, o Lamborghini apresentou o Urus híbrido plug-in equipado com motor V8 biturbo e outro elétrico capaz de superar em desempenho a versão somente a combustão. O V8 4,0 litros bitubo tem 620cv e 60kgfm de torque enquanto o elétrico auxiliar traz 191cv e 36kgfm de torque. Ao todo são 800cv e 71kgfm de torque de desempenho.

A velocidade máxima do Lamborghini Urus híbrido plug-in é de 240km/h com 0-200km/h em 11,4s.

Além disso o Urus PHEV tem uma pequena bateria de lítio de 25,7kwh que permite autonomia de 60km no modo puramente elétrico.

Mantendo as linhas do Lamborghini Urus há novidades como uma nova assinatura em LED, grandes rodas de 23 polegadas com acabamento esportivo, 100 opções de cores da carroceria, 47 níveis de acabamento interior, duas amplas telas de 12,3 polegadas com conexão com smartphone, entre outros detalhes.