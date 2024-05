Land Rover Defender 130 chega à linha 2025 lá fora: veja o que mudou Clientes poderão comprar a versão com o opcional “Captains Chair” ou “poltronas do capitão”

Alto contraste

A+

A-

Land Rover Defender 130 chega à linha 2025 lá fora: veja o que mudou

A atual geração do Land Rover Defender é um dos produtos mais bem sucedidos do grupo JLR após a reestruturação. E agora o Defender 130, a versão alongada do SUV 110 recebe algumas mudanças pontuais na versão com três fileiras de bancos. Os clientes poderão comprar a versão com o opcional “Captains Chair” ou “poltronas do capitão” em tradução livre.

Trata-se de um conjunto mais confortável de bancos com a redução de sete para sete lugares e não oito como habitual no Defender 130. Todos os bancos são aquecidos ou ventilados na versão e ganham exclusivos apoios de cabeça bem como ganham mais espaço para acomodação e acesso dos passageiros. Os porta copos centrais deram lugar a apoios de braço com a mesma intenção.

Land Rover Defender 130 chega à linha 2025 lá fora: veja o que mudou

Na Europa a Land Rover também divulgou a nova versão “Sedona” para o Defender 110 com uma cor exclusiva, um vermelho metálico.

Land Rover Defender 130 chega à linha 2025 lá fora: veja o que mudou

Os preços da linha Land Rover nos EUA são os seguintes: a linha 90 com duas fileiras de bancos e duas portas custa a partir de US$ 58,3 mil, cerca de R$ 297 mil em valores puramente convertidos, o Defender 110 custa a partir de US$ 62,2 mil (R$ 317 mil) e o 130 começa em US$ 71,1 mil (R$ 362 mil). O trio chega aos concessionários no final do verão norteamericano, por volta do mês de agosto ou setembro.